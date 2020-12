Coupe d'Europe de rugby : Clermont perd le fil contre le Munster, Bordeaux-Bègles se balade

Convaincant pendant quarante minutes, Clermont a fini par craquer en Coupe d'Europe devant les Irlandais du Munster (39-31) samedi lors d'une deuxième journée également maussade pour Toulon, défait sur tapis vert après son forfait face aux Scarlets.

De son côté, Bordeaux-Bègles s'est promené face à l'équipe galloise des Dragons (47-8) avec le bonus offensif à la clé.

Une semaine après leur festival offensif à Bristol (51-38) - sept essais à cinq - les Clermontois enregistrent eux leur première défaite dans cette campagne 2020-2021 où le moindre faux pas peut compromettre les chances de qualification pour les quarts de finale.

"Cette défaite fait très mal. Avec ce nouveau format de compétition, cela va être compliqué", a reconnu le demi d'ouverture Camille Lopez, touché d'avoir perdu à domicile. L'ASM n'avait chuté qu'une fois lors de ses 32 précédents matches au stade Michelin en phase de poule.

Au lieu de rejoindre Lyon et le Stade toulousain en tête du groupe B avec 10 points, les hommes de Franck Azéma pointent à la quatrième place, avec six unités, et ne sont pas à l'abri d'être doublés par le Racing 92, finaliste sortant, opposé aux Harlequins dimanche.

Seuls les quatre premiers se qualifieront pour les quarts.

La victoire semblait pourtant tendre les bras aux Clermontois à la pause. A la pause seulement.

Si Toulousains et Rhodaniens, vainqueurs sur tapis verts d'Exeter et de Glasgow (28-0) pour des raisons liées au coronavirus, n'ont pas eu à s'employer, les "Jaunards" ont frappé fort d'entrée. Vingt-six secondes après le coup d'envoi, l'ailier du XV de France Alivereti Raka avait déjà aplati et les "Jaunards" comptaient quatre essais à la mi-temps (28-16).

- Indiscipline -

Mais le demi de mêlée Sébastien Bézy a eu raison de rester prudent au micro de BeInSports: "Ils ne sont qu'à douze points. Ça s'annonce compliqué en deuxième mi-temps."

L'équipe irlandaise, deux fois lauréate de la compétition (2006, 2008), est revenue sur la pelouse avec la ferme intention de pousser les Clermontois dans leurs retranchements.

A force d'indiscipline, les Auvergnats ont vu leur avance - jusqu'à 19 points en première période - fondre comme neige au soleil. Réduits deux fois à quatorze, après les cartons jaunes subis par Judicaël Cancoriet (56) et Thibaud Lanen (68), ils ont souffert.

Et les Munstermen en ont profité pour prendre l'avantage pour la première fois à dix minutes de la fin (32-31) sur un ballon porté concrétisé par CJ Stander, homme du match, suivi d'une transformation de JJ Hanrahan, auteur de 24 points devant les perches.

L'ASM a même laissé filer le bonus défensif en encaissant un troisième essai à trois minutes de la fin.

- Triplé de Cordero -

Dans le groupe A, Bordeaux-Bègles revient à hauteur de La Rochelle à la troisième place (9 points) après ce deuxième succès obtenu contre les Dragons de Newport. Les Girondins ont inscrit sept essais, dont un triplé de l'ailier argentin Santiago Cordero.

Pour Toulon, placé dans la même poule, les chances d'accession aux quarts de finale sont déjà bien entamées après le couperet tombé samedi.

Face au cas de Covid-19 détecté dans les rangs des Scarlets, puis placé à l'isolement, le RCT avait renoncé à disputer la rencontre prévue à Llanelli (pays de Galles) vendredi puis refusé le report de celle-ci à dimanche, proposé par l'organisateur, estimant que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies.

La rencontre a donc été annulée et les Scarlets déclarés vainqueurs 28-0 avec cinq points au classement.

La Rochelle ayant aussi remporté une victoire sur tapis vert, face aux Anglais de Bath, cela fait donc quatre annulations en Coupe d'Europe. En Challenge européen, second échelon continental, les duels Trévise-Agen et Cardiff-Stade français ont en outre été annulés pour des raisons liées au coronavirus, avec des victoires accordées à Agen et Cardiff.

La campagne 2020-2021 n'en est pourtant qu'à ses débuts.