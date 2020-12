L1: le commandant Kovac veut sortir Monaco de la tempête

"Les joueurs me regardent. Je suis devant! Je montre la voie": après trois défaites consécutives, le bateau monégasque tangue dangereusement et l'entraîneur Niko Kovac doit tenir le cap pour guider ses hommes vers la victoire, dès dimanche à Dijon, dernier de Ligue 1 (15h00).

On pensait Monaco (8e avec 23 points) guéri de ses subites et récurrentes pannes des saisons passées. Mais le club vient d'enchaîner trois défaites (Lille, Marseille et Lens) après quatre succès. Et la dernière, à domicile contre le promu artésien, a ressemblé à un naufrage (3-0).

"On doit oublier Lens, balaie rapidement Niko Kovac. On ne peut pas changer le passé. Mais on peut créer notre futur."

Dans le moment le plus compliqué depuis sa nomination, l'entraîneur croate, au discours toujours positif, souhaite relativiser la situation.

"On ne s'est pas enflammé après quatre victoires, on ne va pas s'alarmer après trois défaites, lance-t-il. La réalité est entre les deux. Rien n'est noir ou blanc. C'est gris."

- Manonne et WBY pas en cause -

Pas de crise donc sur le Rocher. Juste une grande "irrégularité", reconnaît le défenseur Guillermo Maripan, qui enchaîne: "On a fait de très bons matches, d'autres, beaucoup moins. Il faut rester humble, travailler fort pour obtenir cette régularité."

Kovac ne tance personne publiquement. Que ce soit Fodé Ballo-Touré, qui sape le travail collectif après 30 secondes, ou Axel Disasi, exclu après 23 minutes. Le gardien Vito Manonne, peu rassurant mais qui "n'a pas fait d'erreur sur les buts", n'est, lui, pas remis en cause. Quant aux attaquants, Wissam Ben Yedder en tête, ils ont "la passion du jeu" et la volonté de "marquer de n'importe où et n'importe comment".

"Ils se créent des occasions, je crois en nos grandes qualités!", martèle Kovac, qui répète: "Il faut mieux protéger notre but". Pour cela, il demande présence et concentration "dès la première seconde, notamment en défense".

"Les choses se répètent, regrette Kovac. Les joueurs savent ce qu'il faut faire. Parfois, ils réagissent mal. Si on perdait trop le ballon, si on ne se créait pas d'occasion, je dirais qu'il faut tout changer. Ce n'est pas le cas. Il n'est pas nécessaire de changer de système. En ce moment, chaque détail va dans le sens contraire. Il faut inverser cette tendance."

A Dijon, il ne mettra donc pas en place une défense à cinq, comme lors des deuxièmes périodes à Lyon et contre Lens. "Quand on a gagné, on jouait à quatre derrière avec la volonté d'attaquer", rétorque-t-il.

- "10 frappes, 7 buts encaissés" -

En revanche, il veut voir ses joueurs "saisir leur chance". "On aura l'opportunité de montrer notre caractère, notre vrai visage, avec beaucoup d'investissement", relance-t-il.

Si, en Bourgogne l'ex-coach du Bayern compte sur des éléments comme Maripan, qui veut "être positif, agressif et motiver les autres", il sait que Monaco doit marquer plus, plus tôt, et surtout résoudre son problème défensif.

"Sur les dix dernières frappes subies, on a pris sept buts, peste le Croate. A chaque tir, il y a but. Mais d'un autre côté, nous avons beaucoup d'occasions non transformées. Ce sont les principales raisons de nos problèmes".

Cependant, Kovac a confiance en ses idées et en ses hommes. Il leur dit au quotidien. Pour les autres, il met sa casquette de commandant et affronte le gros temps.

"On est une équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble", conclut-il. "Dans le football, comme dans la vie, savoir se relever quand on tombe est essentiel au développement. Après Lens, j'ai vu une réaction très positive. Moi, je dois aussi être positif. Les joueurs me regardent. Si je me plains, ils le verront. Je suis devant! Je montre la voie! On y va ensemble, en équipe."