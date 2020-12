Luis Suarez avoue avoir triché à un examen d'Italien pour signer à la Juventus

Luis Suarez aurait pu rejoindre la Juventus l'été dernier. Mais pour cela, il devait obtenir une naturalisation. Un examen d'Italien était ainsi prévu et obligatoire. Mais le joueur a admis avoir triché avant de renoncer, signant finalement à l'Atlético Madrid.

Luis Suarez et la Juventus, c'est un mariage qui n'a jamais été célébré. L'Uruguayen a finalement été contraint de renoncer à ce transfert de rêve l'été dernier, avant de rejoindre l'Atlético Madrid. Pour rejoindre les Turinois, Suarez devait réussir une procédure de naturalisation. Pour la boucler, il devait réussir un test de langue en Italien. Ce qu'il n'a jamais fait.

Devant le procureur de Pérouse, Luis Suarez a expliqué avoir reçu les questions et les réponses de l'examen une semaine avant le test. Des éléments envoyés par mail le 10 septembre par des responsables de l'université. Ces derniers ont été suspendus et l'épreuve de Suarez annulée. Quelques jours plus tard, Luis Suarez signait finalement à l'Atlético Madrid.

