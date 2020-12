L'AC Milan marque après moins de 7 secondes, le but le plus rapide de l'histoire en Italie (vidéo)

Six secondes seulement pour ouvrir la marque pour l'AC Milan contre Sassuolo: l'attaquant portugais Rafael Leao a inscrit dimanche le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A, faisant tomber un record de près de vingt ans.

Dès le coup d'envoi sifflé par l'arbitre, les Rossoneri se sont rués en ligne droite vers le but adverse. Et Rafael Leao, servi par le milieu turc Hakan Calhanoglu, a ouvert la marque alors que le chronomètre affichait... six secondes de jeu, laissant les Neroverdi assommés. Jusqu'à ce coup de tonnerre de Leao, le but le plus rapide, selon les statistiques de la Ligue italienne de football, était l'oeuvre de Paolo Poggi, qui avait ouvert la marque pour Piacenza contre la Fiorentina le 2 décembre 2001 après huit secondes de jeu.



