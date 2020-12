Leicester et ses Belges renversent Tottenham, Alderweireld marque contre son camp

(Belga) Leicester, où Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient titulaires et Dennis Praet est monté au jeu, sont venus s'imposer 0-2 à Tottenham en match de la 14e journée de Premier League. Les Foxes sont désormais deuxièmes du classement de la Premier League à quatre longueurs de Liverpool.

Après une période plus compliquée, Leicester reprend sa marche vers l'avant avec ce succès 0-2 à Tottenham dans le match au sommet du week-end en Premier League. Les Foxes ouvraient la marque juste avant la mi-temps grâce à un penalty de Jamie Vardy (45e+4). Toby Alderweireld doublait malencontreusement la mise pour Leicester en marquant contre son camp en deuxième période (59e). C'est le moment choisi par Brendan Rodgers pour faire sortir Timothy Castagne, de retour de blessure, qui n'avait plus joué depuis le déplacement à Arsenal le 25 octobre (60e). Dennis Praet est, lui, entré au jeu à la 84e minute. Au classement, Leicester (27 points) dépasse son adversaire du jour et récupère la 2e place de Premier League, à 4 points du leader, Liverpool. Tottenham est 4e avec 25 unités. En Bundesliga, le Hertha Berlin a été battu 4-1 à Fribourg, malgré un but de Dodi Lukebakio (52e) qui égalisait après l'ouverture du score de Vincenzo Grifo (7e). Ermedin Demirovic (59e), Manuel Gulde (67e) etNils Petersen (90e+4) ont ensuite offert la victoire à Fribourg. Dedryck Boyata a été remplacé à la 74e minute, Lukebabio a joué l'intégralité de la rencontre pour la première fois de la saison en Bundesliga. (Belga)