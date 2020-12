Michel Preud'Homme pourrait reprendre du service pour sauver le Standard

Le Standard n'a d'autre choix que de goupiller. Le club est à la peine et trône au neuvième rang du championnat. Si Philippe Montanier est plus que menacé, du côté de Sclessin, on prépare le retour sur le banc de Michel Preud'Homme.

Quelles sont les solutions pour sortir de la crise au Standard ? Le futur de Philippe Montanier semble acté, le Français ne parvenant pas à inculquer son style au vestiaire du club. Pour contrecarrer cette morosité, le Standard a une solution: ramener Michel Preud'Homme sur le banc. Actuellement vice-président et conseiller sportif, 'MPH' pourrait ainsi s'offrir une quatrième expérience de coach sur le banc des Rouches. C'est du moins ce qu'explique LN24. Mais cela ne se ferait pas sous une forme classique. En effet, Michel Preud'Homme se cherche un adjoint faisant office d'entraîneur principal, capable, notamment, de diriger les entraînements. Cela pourrait prendre un peu de temps, ce qui veut dire que Philippe Montanier pourrait encore entraîner face à Saint-Trond, samedi prochain. Mais le tout se ferait sous la tutelle de Preud'Homme, qui reprendrait les rênes du vestiaire le temps de résoudre la crise. Son ambition resterait bien de retrouver son poste actuel dès que possible. Mais pour secourir son club, il est prêt à revenir en bord de terrain.