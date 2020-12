Ce but de Romelu Lukaku qui continue d'énerver Gianluigi Buffon (vidéo)

En 2019, le Paris Saint-Germain et Manchester United s'affrontent en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au bout du suspens et du temps additionnel du match retour, ce sont les Mancuniens qui s'en sortent. Effondrés, les Parisiens, vainqueurs 0-2 à l'aller, ont du mal à s'en relever.

Dans l'équipe, on retrouvait un certain Gianluigi Buffon. Le portier mythique avait commis une erreur, permettant à Romelu Lukaku d'inscrire son premier but de la soirée. Une phase qui continue, aujourd'hui encore, à hanter l'esprit du gardien. "J’y pense encore trois ou quatre fois par semaine", admet d'ailleurs Buffon dans L'Equipe. "C’est une erreur que, avec l’expérience que j’avais, je n’aurais pas dû faire. Mentalement, ce soir-là, dans l’approche du match, dans la concentration, je n’ai pas été le Gigi habituel. Je n’ai pas eu la force ou l’énergie de percevoir qu’on préparait ce match de manière trop légère", a-t-il ensuite poursuivi.

Buffon était ensuite battu par Marcus Rashford dans les derniers instants. Le gardien est ensuite retourné à la Juventus l'année suivante, Lukaku en profitant pour rejoindre l'Inter Milan. Que de souvenirs douloureux pour les Parisiens.

