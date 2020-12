La femme de Michael Schumacher parle enfin: "Michael aimait tellement la course"

Corinna Schumacher, la femme de Michael, a évoqué son mari lors de la cérémonie de remise des prix FIA vendredi soir.

Lewis Hamilton et Michael Schumacher ont reçu un prix spécial lors de la cérémonie de remise des prix FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) vendredi. C'est Jean Todt, le président de la Fédé qui les a choisi en raison de "leur réussite commune en remportant 7 Championnats du monde des pilotes et l'inspiration que leurs engagements sportifs et personnels ont apporté au monde". Il est vrai que le pilote britannique n'hésite pas à régulièrement faire entendre sa voix sur divers sujets (racisme, diversité, identité, etc.).

La femme de Schumi, Corinna, était présente à ce gala qui s'est tenu à Genève, en Suisse, non loin de la maison où elle réside avec sa famille. "Il aimait tellement la course", s'est-elle remémoré, avant de mettre aussi en avant le travail caritatif de son mari. "Michael a toujours eu un si grand coeur, il a toujours voulu aider les gens dans le besoin. C'était toujours un plaisir pour lui de faire cela. Malgré son accident, nous voulions poursuivre ce qu'il avait commencé. C'est la clé". Jean Todt n'a pas dit le contraire: "Michael était toujours prêt à soutenir toute action. Il était toujours là".

Le 29 décembre 2013, le multiple champion du monde de F1 était victime d'un terrible accident de ski. Pris en charge au CHU de Grenoble, l'Allemand avait fini par être transféré à l'hôpital de Lausanne, en Suisse, cinq mois plus tard. Depuis, le mystère plane autour de sa santé. De temps en temps, des proches lâchent des bribes d'informations par-ci, par-là.