L1: Romain Thomas, sans faire de bruit avec Angers

Il est l'un de ces cadres discrets, rouages essentiels et souvent ignorés de la Ligue 1: à 32 ans, Romain Thomas, maillot angevin collé aux épaules, s'apprête en toute modestie à faire face aux flèches marseillaises (21H00).

Pourtant l'OM, c'est particulier pour lui. En septembre 2015, c'est au Vélodrome qu'il avait inscrit le premier de ses neuf buts en L1, synonyme d'une victoire éclatante pour Angers (2-1), tout récent promu dans l'élite.

Après des débuts très timides en L2 à Brest, plusieurs années en National et même en CFA, ce longiligne défenseur de 1,93 m, né à Landerneau, a posé ses valises à Angers en 2013, accompagnant le club dans sa montée et son installation en L1.

Lui a progressé en parallèle: "Il est régulier, il est performant (...). Il est idéal, à son niveau. Et quand les cadres sont à leur niveau, c'est plus facile de venir se greffer à ça", a salué mardi Stéphane Moulin.

D'autant que la tête de Romain Thomas a encore frappé dimanche à Nantes pour l'ouverture du score (1-1). La saison dernière, c'était déjà contre Nantes, et forcément de la tête, qu'il avait inscrit son unique but de la saison, juste avant l'arrêt du championnat.

- "Le plus simple possible" -

Même si l'égalisation nantaise à la dernière seconde dimanche a terni la fête, Thomas n'a pas boudé son plaisir: "J'avais hâte de marquer. Depuis le début de saison, je n'étais pas dans les bons coups, j'étais parfois en retard. Sur les corners, je partais un temps trop tôt, un temps trop tard."

Il faut dire qu'avec le temps, il a appris à relativiser: "Au début il y a de la pression à jouer ces matches de Ligue 1 (...), à jouer contre tous ces internationaux que je voyais à la télé. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis blasé mais je prends peut-être plus de hauteur et de recul".

"J'essaie de jouer chaque match normalement, en essayant d'être le plus costaud et le meilleur possible dans tous mes duels et dans tout ce que je fais. Le plus simple possible aussi (...). Je suis plus posé, plus sobre, plus serein, sur le terrain et en-dehors", ajoute-t-il.

En cette année particulière, l'extra-sportif a pris une grande place dans sa vie, puisque si beaucoup de joueurs ont tourné comme des lions en cage à l'arrêt du championnat, lui a vécu le confinement comme une parenthèse de pouponnage intensif de son fils né le 16 mars.

Et en guise d'évasion, celui qui a passé son permis bateau avec une poignée de coéquipiers se passionne cet hiver pour le Vendée Globe à travers l'application Virtual Regatta. Initié par son père, il avait laissé son bateau s'échouer il y a 4 ans mais est devenu cette année incollable sur la météo des océans du Sud et accro à son petit bateau virtuel.

- "Jouer les trouble-fêtes" -

En revanche, si son nom a été cité cette saison dans les médias nationaux, c'est surtout pour la sortie hasardeuse du gardien lyonnais Anthony Lopes, qui l'avait laissé plusieurs minutes à terre, le dos marqué, dès l'entame du match à Raymond-Kopa il y a un mois.

Dans les jours suivants, il avait refusé d'accepter les explications de Lopes. Parce que même s'il assure jouer au foot "par passion et par joie", il reste un compétiteur et ne cache pas son ambition pour Angers, actuel 9e à 4 points des places européennes.

"L'objectif premier est le maintien, mais moi j'ai envie de continuer à jouer les trouble-fêtes !", a-t-il assuré.

Pour cela, il compte bien "museler le mieux possible" Dario Benedetto, l'avant-centre marseillais de nouveau efficace depuis un mois. Parce que depuis la victoire inaugurale de 2015, Angers reste sur 7 nuls et 3 défaites face à l'OM et il est temps que ça cesse.