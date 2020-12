Rétrospective 2020: il n'y a pas plus fort que Nadal à Roland-Garros

Cette fois, le trône de Rafael Nadal pouvait vaciller. Déplacé à l'automne pour cause de coronavirus, le Majeur parisien s'est joué dans le froid, l'humidité, quasiment sans public, avec des balles qui ne lui convenaient pas. Battu dès les quarts à Rome juste avant, l'Espagnol se présentait en outre quasiment sans repères pour son tournoi favori. Mais sur la terre battue de Roland-Garros, Nadal était encore une fois imbattable. Comme il l'a illustré en finale en infligeant une leçon à un Novak Djokovic médusé, inexistant dans les deux premiers sets (6-0, 6-2 pour l'Espagnol). Le réveil du N.1 mondial dans la dernière manche n'y a rien fait (7-5): Nadal a remporté pour la 13e fois le plus grand tournoi sur terre battue et ainsi égalé le record de 20 titres majeurs de Roger Federer.