Zinho Vanheusden apporte son soutien à Philippe Montanier: "Mon coach !" (photo)

L'avenir de Philippe Montanier continue de faire l'objet de nombre de spéculations. Alors que le Standard est en difficulté, le coach français semble au bord du précipice. Mais après Bodart et Bastien, un autre cadre du vestiaire est sorti pour le défendre.

Philippe Montanier peut encore compter sur le soutien de ses joueurs. C'est du moins ce que l'on ressent. Après les sorties de Bodart et Bastien, qui avaient appelé à un réveil des joueurs plutôt qu'à un licenciement du coach, c'est au tour de Zinho Vanheusden de défendre l'entraîneur du Standard.

Dans une story publiée sur Instagram, le capitaine des Rouches, qui se remet d'une blessure aux ligaments du genou, a apporté un soutien on ne peut plus clair à Montanier. "Mon coach, dans les bons et les mauvais moments", a écrit le jeune défenseur, signe encore une fois d'une grande solidarité en interne.

L'avenir de Montanier pourrait en partie dépendre du match de ce samedi, face à Saint-Trond. Il faudra une réaction collective et une victoire pour ramener un petit peu de sérénité, alors que les fans, eux, continuent d'exprimer leur impatience.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce mercredi 23 décembre?