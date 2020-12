Didier Deschamps se transforme en chanteur pour la bonne cause (vidéo)

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, a participé au clip de la chanson "Nos Vallées", sortie le 20 décembre. Ce morceau doit permettre de récolter de l'argent en faveur des sinistrés de la tempête Alex, qui a ravagé les Alpes-Maritimes il y a quelques semaines.

“Tous les revenus, les bénéfices et les droits d’auteur iront aux sinistrés des deux vallées qui en ont bien besoin. Je trouve cette chanson vraiment très belle et c’est un très bel hommage pour les sinistrés. La tempête a fait des ravages. Il y a beaucoup de foyers qui ont été complètement isolés pendant énormément de temps, et évidemment il y a beaucoup de choses à reconstruire. Plus il y aura de moyens, plus vite ils pourront retrouver une vie normale", a expliqué Didier Deschamps sur Europe 1.

Bien d'autres personnalités françaises apparaissent dans ce clip. Une belle initiative collective.

