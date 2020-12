L'énorme boulette du gardien d'Arsenal contre Manchester City (vidéo)

Hier soir, Manchester City s'est littéralement promené, en League Cup, face à Arsenal. Les Citizens l'ont facilement emporté 1-4 et se sont qualifiés pour le dernier carré. Une rencontre lors de laquelle les Gunners ont découvert un nouveau gardien, l'Islandais Runar Alex Runarsson.

Habituel second gardien du club, il s'est retrouvé titulaire à la surprise générale, pour la cinquième fois de la saison. Et l'Islandais est passé totalement à côté de son sujet. Sur le premier but, inscrit par Gabriel Jesus, il loupe sa sortie et se fait trop facilement devancer. Mais sur le deuxième, le ballon arrive dans ses mains, avant de finalement filer dans le but. Une boulette monumentale qui ne passe pas en Angleterre.

Ciblé par la presse et par les internautes, il a d'ailleurs fermé son compte Twitter. Pas l'idéal pour celui qui a été transféré cet été depuis Dijon.