Rugby: nouvelle compétition entre franchises sud-africaines et celles de Pro14

La première édition de la Rainbow Cup, une nouvelle compétition qui verra quatre franchises sud-africaines s'agréger aux clubs du Pro14 (ex-Ligue Celtique), se déroulera d'avril à juin 2021, a annoncé le Pro14 mercredi.

Les Bulls, les Lions, les Sharks et les Stormers rejoindront dans cette nouvelle compétition les clubs du Pro14 --qui ne sont en réalité plus que douze, les deux franchises sud-africaines Cheetahs et Kings n'ayant pas repris cette saison en raison des contraintes sanitaires et logistiques imposées par la pandémie.

Le coup d'envoi de la Rainbow Cup aura lieu le 17 avril et la finale le 19 juin.

"Cela va permettre à nos équipes du Super Rugby de revenir dans le concert international après un an d'absence et cela aura lieu dans une période idéale afin de se préparer à la tournée des Lions britanniques et irlandais", a estimé Rassie Erasmus, le directeur du rugby en Afrique du Sud, dans un communiqué.

"Ce sera un pas en avant par rapport à la compétition nationale et rappellera à nos joueurs les différents types de rugby auxquels ils peuvent s'attendre (à être confrontés) lorsque les Lions sont là", a-t-il ajouté.

Le communiqué stipule que les 16 équipes de cette Rainbow Cup seront divisées en deux poules de 8, chacune d'elles composées de deux clubs Sud-africains, deux Irlandais, deux Gallois, un Ecossais et un Italien.

Les équipes de chaque poule s'affronteront une fois, et leurs vainqueurs disputeront la finale le 19 juin.

Afin de permettre le bon déroulement de cette Rainbow Cup, le calendrier du Pro14 désormais réduit à 12 a été raccourci et s'achèvera par une finale le 27 mars.

Le rugby sud-africain est à l'isolement depuis le début de la pandémie et les Springboks, sevrés de matches depuis plus d'un an et la dernière Coupe du monde, ne sont pas allés participer au Rugby Championship cet automne en Australie, pointant les restrictions imposées pour les voyages et des interrogations quant à la sécurité.

