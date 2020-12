Les Belges à l'étranger - L'AC Milan et Saelemaekers restent leaders après leur succès in extremis face à la Lazio

(Belga) L'AC Milan a remporté une courte victoire 3-2 contre la Lazio, mercredi soir. L'équipe d'Alexis Saelemaekers reste en tête de la Serie A, après la 14e journée de compétition.

L'équipe de Milan a pris l'avance par Rebic (10e) et Çalhanoglu (17e, penalty). La Lazio a riposté grâce à Luis Alberto (27e) et Immobile (59e). Le match semblait se terminer par un partage, jusqu'à ce que Hernandez (90e+2) n'arrache le succès dans le temps additionnel. Saelemaekers a quitté le terrain à la 65e minute. Naples, sans Dries Mertens blessé, a fait match nul 1-1 contre Torino. L'Udinese a perdu 0-2 dans son propre stade contre Benevento, où Daam Foulon a été remplacé à la 60e minute. Les buts ont été marqués par Caprari (9e) et Letizia (77e). Naples est 5e (23 pts), Bevenvento 10e (18 pts). (Belga)