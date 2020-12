Rétrospective 2020: un KO signé Pogacar

L'incroyable est survenu: quand il franchit la ligne d'arrivée du contre-la-montre à La Planche des Belles Filles (Haute-Saône), Tadej Pogacar a la victoire d'étape assurée, sa troisième depuis le départ, et le Tour de France en poche.

Vingt-quatre heures avant les Champs-Élysées, le Slovène a réussi le plus inattendu des renversements de situation pour détrôner son compatriote Primoz Roglic au bout des 36,2 kilomètres. Il a gommé son retard de 57 secondes pour s'assurer 59 secondes d'avance et devenir le plus jeune vainqueur de l'épreuve depuis... 1904.

Un brin embarrassé, celui qui ne fêtera son 22e anniversaire qu'au lendemain de l'arrivée du Tour se présente ainsi: "Je suis juste un gamin de Slovénie."

A Paris, il rafle trois des quatre maillots distinctifs: le jaune et le blanc de meilleur jeune, qu'il portait encore le 19 septembre pendant le "chrono", et le blanc à pois rouges de meilleur grimpeur.