Naples: voici pourquoi Gattuso porte un cache-oeil

L'entraîneur de Naples Gennaro Gattuso portait un cache-oeil mercredi soir lors du match face au Torino. En conférence de presse d'après-match, il s'est confié sur sa maladie.

Naples, sans Dries Mertens blessé, a fait match nul 1-1 contre Torino mercredi soir lors de la 14e journée de championnat. Une rencontre au cours de laquelle Gennaro Gattuso est apparu avec un cache-oeil.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur napolitain a voulu rassurer tout son monde: "J'ai de la myasthénie, j'en souffre depuis dix ans, c'est la troisième fois que ça me frappe. Cette fois c'était fort, mais cela passera, l'oeil va se réparer. Je vois double, c'est difficile à supporter, seul un fou comme moi peut le faire".

La myasthénie est une maladie qui touche les muscles des yeux et provoque des troubles de la vision. Mais pas de quoi miner le moral de l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan. "Je n'aime pas vivre des moments comme ça mais je l'accepte car il y a des choses pires dans la vie. Je fais ce que j'aime, c'est ma vie et si je dois décider comment partir, je veux que ce soit là où j'ai passé toute mon existence: sur le terrain".

Des propos peu rassurants de la part du coach italien de 42 ans. Cependant, il a tenu à apporter un message d'espoir: "Je veux dire quelque chose aux enfants qui ne sont pas beaux dans le miroir. La vie est belle et il faut y faire face sans se cacher. Je sais que mes joueurs ont souffert en me voyant comme ça. J'ai lu que j'étais mort, qu'il me reste un mois à vivre... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir. Je suis vivant".

Au classement de la Serie A, Naples est 5e (23 pts).