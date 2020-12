Coronavirus - Jupiler Pro League: jusqu'à 10.000 euros d'amende pour les célébrations "trop chaleureuses"

Le Conseil d'administration de la Pro League a décidé d'infliger des amendes jusqu'à 10.000 euros pour les infractions des joueurs au protocole Covid-19.

Le Conseil d'administration de la Pro League se demandait comment sanctionner les célébrations trop chaleureuses après les buts ou les célébrations dans le vestiaire, ayant exclu l'idée de donner un carton jaune. Ce seront des amendes jusqu'à 10.000 euros pour les clubs et de 750 euros pour les joueurs, qui seront en définitive infligées aux joueurs et aux équipes qui enfreignent le protocole Covid-19.

Les indemnités seront intégralement reversées par la Pro League à Télé-Accueil. "La Pro League veut ainsi à la fois rappeler à tous les acteurs du football professionnel leurs responsabilités et soutenir ceux qui, durant cette période, prêtent une oreille attentive et offrent une épaule virtuelle à ceux qui en ont besoin", précise-t-elle dans un communiqué transmis jeudi.

Concrètement les célébrations "trop démonstratives sur le terrain ou dans les vestiaires qui ne sont pas coronoproof seront logiquement sanctionnées par le management de la Pro League. Sur la base du rapport du Match Delegate et/ou d'images probantes, une indemnité de maximum 10.000 pour la Jupiler Pro League et 5.000 pour la 1B League sera imposée aux clubs pris en défaut. De plus, les joueurs et les membres du staff qui commettent des infractions seront sanctionnés d'une indemnité supplémentaire de 750 euros. La Pro League encouragera vivement les clubs à les faire participer de façon obligatoire dans les activités sociales (Football & Community) du club".