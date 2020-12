Jupiler Pro League: voici le menu des fêtes

Les rencontres entre le Standard et Saint-Trond, l'Antwerp et Charleroi et le match entre Anderlecht et le Beerschot sont notamment au menu des fêtes.

La 19e journée de la Jupiler Pro League se jouera samedi et dimanche. Le 'Boxing Day' sera marqué par le match Standard/Saint-Trond, avec des Liégeois qui doivent se sortir de la crise. Antwerp/Charleroi constituera l'affiche de dimanche, qui propose aussi Anderlecht/Beerschot au menu. Samedi, à 20h45, le Standard (9e, 25 points) tentera de mettre fin à sa série de sept matchs sans victoire en championnat. Depuis leur succès sur Ostende le 1er novembre, les Liégeois ont enchaîné quatre partages puis trois défaites. Un nouveau faux-pas pourrait s'avérer fatal pour l'entraîneur Philippe Montanier. En face, Saint-Trond, qui a renoué avec la victoire (0-2 à Zulte Waregem) le week-end dernier, occupe la position peu enviable de lanterne rouge, avec 14 points. L'affiche de cette dernière journée de 2020 opposera dimanche (13h30) l'Antwerp (7e, 28 points) à Charleroi (3e, 33 points). Après un coup de mou en octobre et novembre, les Zèbres viennent d'aligner trois succès de rang, pouvant à nouveau afficher des ambitions de playoffs, que joueront cette année les quatre premiers de la saison régulière. Le leader, le Club Bruges (36 points) ouvrira le 'Boxing Day', samedi à 14h00, contre Eupen (12e, 20 points). Les Pandas restent sur cinq matchs sans défaite (2 victoires et 3 défaites). Le dauphin des Brugeois, Genk (34 points), recevra dimanche (16h00) Waasland-Beveren (15e, 18 points). > Division 1A: résultats et classements Dans la foulée (18h15), Anderlecht (5e, 29 points) et le Beerschot (6e, 28 points) s'affronteront avec le top-quatre dans le viseur. Les deux clubs connaîtront alors le résultat d'Oud-Heverlee Louvain (4e, 29 points), qui reçoit samedi (18h30) Ostende (11e, 22 points). La course aux playoffs concerne désormais aussi La Gantoise (8e, 25 points), revigorée par le retour d'Hein Vanhaezebrouck. Les Buffalos, vainqueurs de leurs trois derniers matchs, rendront visite à Courtrai (10e, 23 points) samedi à 18h30. Samedi (16h15), un duel entre Zulte Waregem (14e, 18 points) et le Cercle Bruges (13e, 18 points) figure aussi au menu. La journée s'achèvera dimanche (20h45) par un match très important pour le maintien entre Malines et Mouscron, les deux équipes pointent juste devant Saint-Trond. Notons qu'il y aura encore un peu de football d'ici la fin de l'année, avec deux matchs d'alignement programmés, Eupen/Zulte Waregem mardi et Saint-Trond/Beerschot mercredi.