Avec Federer et quatre belges: voici le plateau de l'Open d'Australie

Les ex-N.1 mondiaux Roger Federer, dont la participation à l'Open d'Australie est incertaine, et Serena Williams, qui tentera de décrocher un 24e Grand Chelem record à Melbourne, figurent sur la liste des participants dévoilée jeudi par les organisateurs du tournoi prévu, du 8 au 21 février 2021.

Lors de la première levée du Grand Chelem de la saison, reportée de trois semaines en raison de la pandémie, "notre N.1 mondiale (l'Australienne) 'Ash' Barty regoûtera à la compétition en Grand Chelem, comme Roger Federer, qui revient après une blessure", a affirmé le directeur du tournoi Craig Tiley sur le site de l'évènement. Samedi, M. Tiley avait déjà assuré que "tous les meilleurs joueurs mondiaux, y compris Roger Federer, (s'étaient) engagés à venir à Melbourne".

Ecarté des courts une bonne partie de la saison 2020 après avoir subi deux opérations à un genou, Federer, 39 ans, a reconnu mi-décembre qu'il n'était pas certain de participer à l'Open d'Australie, allant même jusqu'à envisager la fin de sa carrière. Egalement âgée de 39 ans, "Serena (Williams) va tenter de décrocher son huitième titre à l'Open d'Australie", a assuré Craig Tiley.

Depuis sa victoire de 2017 en Australie, l'Américaine court derrière un 24e titre du Grand Chelem en simple, qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court. Mais elle n'a plus disputé de match officiel depuis son abandon au 2e tour de Roland-Garros fin septembre, en raison d'une blessure au tendon d'Achille. L'Open d'Australie devait initialement débuter le 18 janvier, mais les organisateurs et les instances dirigeantes du tennis ont dû repousser les dates du tournoi à la demande des autorités australiennes pour mettre en place des mesures sanitaires inédites afin d'éviter la propagation du Covid-19. Quatre Belges sont également inscrits: David Goffin (ATP 15) dans le tableau masculin, Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) et Kirsten Flipkens (WTA 86) dans celui féminin.

Les joueurs et joueuses devront arriver en Australie à partir du 15 janvier pour observer une période de quarantaine de deux semaines dans une "bulle sanitaire" sécurisée mise en place autour de Melbourne Park, le site du tournoi. Ils devront ainsi séjourner dans des hôtels qui leur seront réservés et ne devront pas rester hors de ces hôtels plus de cinq heures par jour pour leurs entraînements. Les qualifications pour ce premier tournoi majeur de l'année auront lieu pour les messieurs à Doha et pour les dames à Dubaï du 10 au 13 janvier.