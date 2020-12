"Je donnais des noms aux murs": Zlatan Ibrahimovic revient sur sa quarantaine

Zlatan Ibrahimovic, testé positif au covid-19 en septembre, a vécu une quarantaine animée. C'est ce qu'il a révélé dans une interview accordée à la presse italienne. Au point de devenir légèrement perturbé.

Zlatan Ibrahimovic va beaucoup mieux. En septembre dernier, le géant suédois était testé positif au covid-19. S'en est suivi une longue traversée du désert et une quarantaine visiblement pesante.

C'est du moins ce qu'a expliqué l'attaquant de 39 ans dans une interview publiée par le Corriere della Sera. Cette maladie était une surprise pour Ibrahimovic. "Bien sûr que j'étais inquiet. Quand cela m'est arrivé au début, j'étais assez calme, presque intrigué, eh bien, je veux voir ce qu'est ce Covid", a d'abord expliqué le Suédois. "Il a frappé le monde entier, une grande tragédie, maintenant ça m'est venu. J'étais chez moi à attendre, à voir ce qui se passe. Maux de tête, pas très forts mais ennuyeux, une chose difficile. J'ai aussi perdu un peu le goût aussi", détaille-t-il ensuite.

Mais après quelques jours enfermé chez lui, Ibrahimovic a commencé à perdre patience. "J'étais là tout le temps, à la maison, énervé, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas bien m'entraîner. Rester immobile, c'est terrible. À un moment donné, je parlais à la maison et je donnais des noms aux murs. Cela devient mental. Vous vous regardez et imaginez tous les maux sur vous, même ceux que vous n'avez pas. Vous avez une douleur pour ce que vous ressentez et pour ce que vous pensez ressentir", analyse l'attaquant.

Revenu sur les terrains depuis lors, Ibrahimovic est actuellement soigné à la cuisse gauche. Il reviendra sur les terrains au mois de janvier.