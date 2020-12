La Pro League change de nom pour un weekend

La Jupiler Pro League change de nom, de manière honorifique, pendant trois jours jusqu'à dimanche pour la 19e journée du championnat de Belgique, a annoncé la Pro League vendredi, parlant désormais de Younited Pro League.

La Pro League veut ainsi souligner son partenariat social avec Younited Belgium, qu'elle vient de prolonger pour trois années de plus. Ce week-end, les clubs joueront avec le logo de Younited Belgium sur leur poitrine. Ces maillots seront mis aux enchères ensuite et les bénéfices seront reversés à Younited Belgium.

Younited Belgique soutient et guide 28 équipes. Chaque équipe Younited est une collaboration entre un club de football et des organisations sociales telles que le CPAS, des éducateurs de rue ou autres. Younited Belgium lutte contre la vulnérabilité dans des domaines tels que le logement, la santé mentale, le bien-être, la pauvreté et l'assuétude, les joueurs viennent y trouver non seulement des équipiers, mais surtout un foyer, souligne encore la Pro League.

La 19e journée débute samedi à 14h00 par une duel entre le Club de Bruges et Eupen et s'achèvera par la rencontre entre Malines et Mouscron dimanche à 20h45.