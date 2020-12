NBA - Milwaukee corrige Golden State et signe son premier succès de la saison

(Belga) Milwaukee s'est montré sans pitié pour Golden State, vendredi, dans le deuxième match au programme du "Christmas Day" dans le championnat nord-américain de basket. Les Bucks se sont largement imposés 138-99.

Milwaukee menait 66-55 à la pause. Portés par Khris Middleton (31 points), les Bucks ont pris le large dans le troisième quart-temps, remporté 34-20. Entre la fin du troisième quart et le début du dernier, Giannis Antetokounmpo (15 points, 13 rebonds) et ses équipiers ont aligné un 15-0 à des Warriors impuissants. Petite consolation pour Stephen Curry, auteur de 19 points: il est devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Warriors, dépassant Rick Barry (16.447). Seul Wilt Chamberlain (17.783 points) le précède dans ce classement Les Bucks signent leur premier succès de la saison après la défaite sur le fil (122-121) concédée à Boston en ouverture du championnat. Déjà lourdement battu par Brooklyn (125-99), Golden State concède une deuxième défaite. Le "Christmas Day" s'est ouvert par le succès 111-98 de Miami sur La Nouvelle-Orléans. Il se poursuivra avec trois affiches: Boston/Brooklyn, Lakers/Dallas et Denver/Clippers. (Belga)