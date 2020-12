Le départ de Thomas Tuchel pourrait coûter cher au PSG

Remercié du PSG, Thomas Tuchel pourrait encaisser un très bon chèque. Le tacticien allemand avait encore six mois de contrat et n'a pas l'intention de se laisser débarquer aussi facilement.

Être licencié du PSG, cela peut vous rapporter beaucoup d'argent. S'il a perdu son poste, Thomas Tuchel pourra sans doute se consoler avec une somme colossale que pourrait lui payer le PSG.

Selon le journal L'Equipe, le club devra lui verser 625.000 euros de salaire, ce qui correspond à ses six derniers mois de contrat. Mais débarqué plus tôt, Thomas Tuchel pourrait en réalité obtenir plusieurs millions d'euros. En effet, le PSG souhaiterait au plus vite passer à autre chose en évitant une saga judiciaire. L'accord final pourrait coûter 5 à 7 millions d'euros au club, qui n'avait pas besoin de ça vu sa situation financière.

Si le départ de Tuchel n'a pas encore été annoncé, c'est précisément parce que l'accord final de son départ n'est pas ficelé. Une fois cela fait, Mauricio Pochettino recevra le feu vert pour s'engager dans la capitale française.