Foot: la Fondation PSG a misé sur "l'adaption" face au Covid-19

La Fondation du Paris SG, pour ses 20 ans, a connu une année chamboulée par le Covid-19. Mais sa directrice adjointe, l'ancienne internationale Sabrina Delannoy, explique à l'AFP que cette institution a prouvé sa "maturité" avec une "capacité d'adaptation" à cette crise sanitaire.

Q: Il y a dix mois, étiez-vous prêts à affronter la crise sanitaire ?

R: "Ça a été difficile pour tout le monde, on avait tous une priorité à ce moment-là, c'était de rester en bonne santé. Mais nous nous sommes mobilisés (...), d'abord avec des donations. On a ensuite fourni à plusieurs associations 150.000 masques en avril, ainsi que l'accès à des espaces de stockage au Parc des princes. Il y a aussi eu un engagement auprès du personnel soignant, plus de 20.000 repas ont été distribués grâce à des +food trucks+ (camions de restauration nomade, NDLR) installés dans les hôpitaux de Paris, par exemple."

Q: La crise sanitaire a-t-elle poussé la fondation vers d'autres engagements ?

R: "L'augmentation du nombre de violences intrafamiliales nous a obligés à réfléchir. Le club a versé une somme d'argent à la Fondation des femmes (70.000 EUR, NDLR) pour soutenir son programme d'accueil de celles qui fuient leur domicile, souvent avec leur enfant sous le bras. La Fondation a mis en place un programme à la fois sportif et éducatif pour les aider à retrouver confiance. On a passé cinq semaines dans un centre d'hébergement. Il y a eu beaucoup d'émotions fortes pour les bénéficiaires et nos équipes. On a appris à une femme à faire du vélo, par exemple, ça a été un moment magique. Tout le monde s'est mis un peu à pleurer, parce qu'elle s'est sentie libre pour la première fois de sa vie."

Q: Sans le gala du mois de mai, annulé pour raisons sanitaires, comment vous êtes-vous adaptés sur un plan financier alors que la Fondation fête ses 20 ans ?

R: "On se creuse la tête pour trouver des solutions différentes, comme du +crowdfunding+ (financement participatif, NDLR) ou la vente de maillots collectors. On va lancer le micro-don à la boutique aussi. On a également débuté une collaboration avec la plateforme Underdogs, qui vend des oeuvres d'art dont le profit ira à la Fondation. On vise à lever ainsi un demi-million d'euro sur trois ans. (...) Ça montre qu'on arrive à maturité quand on a 20 ans. On fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Ce qui ne change pas, c'est notre ADN, venir en aide aux populations les plus en détresse. En 20 ans, la Fondation, c'est 20 millions d'euros investis pour leur venir en aide."

Propos recueillis par Alexis HONTANG