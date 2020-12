Ligue 1 - Nantes officialise l'arrivée de Raymond Domenech

(Belga) Le FC Nantes a officialisé samedi l'arrivée comme entraîneur principal de Raymond Domenech. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France s'est engagé jusqu'à la fin de la saison.

Domenech, 68 ans, a dirigé dans sa carrière d'entraîneur le FC Mulhouse (1984-1988) et Lyon (1988-1993). Il a ensuite rejoint la Fédération française pour s'occuper des espoirs (1993-2004) puis l'équipe A (2004-2010). Avec les Bleus, il a atteint la finale de la Coupe du monde 2006, perdue aux tirs au but contre l'Italie. Son aventure à la tête de l'équipe nationale s'était achevée après le fiasco du Mondial sud-africain. Depuis lors, il n'avait pris place sur un banc de touche. En 2016, il est devenu le président de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français. Dans le communiqué publié sur le site du club, Domenech se dit "très heureux et très fier de rejoindre aujourd'hui un club mythique français comme le FC Nantes." Nantes, où évolue Renaud Emond, occupe la 16e place avec 15 points, trois de plus que le premier relégable, Lorient, après 17 journées de championnat. "J'ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang", souligne Domenech. Son premier match sera un derby contre Rennes le 6 janvier. (Belga)