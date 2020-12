Lewis Hamilton et la biathlète Roeiseland, champions des champions 2020 pour l'Equipe

(Belga) Le Britannique Lewis Hamilton et la biathlète norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, reine des Mondiaux, ont été élus champions des champions pour 2020 par le quotidien sportif français L'Equipe lors de son traditionnel referendum de fin d'année.

Lewis Hamilton (Mercedes), 35 ans, a conquis cette saison son 7e titre de champion du monde Formule 1, égalant le record de l'Allemand Michael Schumacher. Marte Olsbu Roeiseland, 30 ans, a conquis elle cinq médailles d'or et deux de bronze aux championnats du monde de biathlon en février. Lewis Hamilton (1.866 pts) est honoré pour la première fois et succède au palmarès au joueur de tennis espagnol, Rafael Nadal, 2e encore cette fois avec 437 points. Le basketteur américain LeBron James est classé 3e (403 pts). Le perchiste suédois Armand Duplantis est 4e (379). Le champion du monde de cyclisme sur route, le Français Julian Alaphilippe (212) complète le top 5. Pour Marte Olsbu Roeiseland, c'est aussi une première. Avec 452 points, elle devance la joueuse de tennis japonaise, Naomi Osaka (369 pts) et la skieuse italienne Federica Brignone, 3e avec 356 unités. La cycliste néerlandaise Anna Van der Breggen (332) et l'Américaine Sofia Kenin (tennis, 254) complètent le top 5. Roeiseland succède au palmarès de ce referendum à la gymnaste américaine Simone Biles. (Belga)