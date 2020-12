Anderlecht repris dans le classement des meilleures équipes de tous les temps de l'UEFA

L'UEFA a dévoilé un classement des meilleures équipes de tous les temps. Le Real Madrid est l'équipe ayant remporté le plus de points en C1.

Le Real Madrid a remporté treize fois la plus prestigieuse des compétitions de clubs en Europe et cela se reflète dans le classement historique de l'UEFA publié jeudi. Les Merengues sont les seuls à avoir atteint la barre 600 points (avec victoire à deux points). Le Bayern Munich et le FC Barcelone complètent le podium.

Le premier club francophone dans ce classement est le RSC Anderlecht, 16e. Le Club Bruges est 41e. Viennent ensuite le Standard (67e), Genk (144e), La Gantoise (234e), Malines (249e) et Beveren (266e).

Il n'y a plus de club français dans le Top 20: l'Olympique Lyonnais est 20e. Le Paris Saint-Germain a récemment pris place dans le top 30 (25e). Marseille est 39e.

Les clubs sont classés selon un total de points théorique (2 pts pour une victoire, 1 point pour un nul. Un match allant en prolongation est considéré comme un nul.