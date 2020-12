Dans quel état physique les joueurs vont-ils arriver à l'Euro? Comparaison avec le dernier Euro en France

Des blessures récurrentes, des joueurs fatigués, des reports de match, sans parler du niveau de ceux-ci: l'année 2020 a avancé au rythme du coronavirus et c’est toute la planète football et son calendrier qui ont été chamboulé.

"Il y a beaucoup de fatigue physique et mentale. On va bien récupérer, parce qu'un mois de janvier difficile nous attend", a expliqué l'international français Steve Mandanda à l'issue de la 14e journée de Ligue 1 disputée mercredi 23 décembre. Après la victoire contre Strasbourg, Thomas Tuchel, le désormais ex-entraîneur du PSG, ne disait pas son contraire: ses joueurs sont "fatigués mentalement" et ont "besoin de petites vacances". A la mi-octobre déjà, c'était notre Kevin De Bruyne national qui exigeait du repos: "L'été dernier, je n'ai eu que 8 ou 9 jours de vacances et je n'ai pas pu partir car ma femme était enceinte", avait expliqué le milieu de terrain. "Si la saison va à son terme, cela me fera donc 2 ans sans vraie pause. Or, c'est important pour la tête et le corps. Mais personne n'écoute les joueurs. On ne parle que d'argent mais des blessures vont arriver", avait-il poursuivi, glissant ainsi un tacle à toutes les instances du football international et aux responsables des calendriers.

Il est vrai que les rencontres se sont enchaînées depuis le début de la saison. Les 5 grands championnats (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France) ont en effet commencé un mois plus tard que d'ordinaire, en raison notamment du "Final 8" de la Ligue des champions disputé en août. La Jupiler Pro League a, de son côté, débuté trois semaines plus tard qu'habituellement.

A ce nouveau genre de calendrier, il a fallu incorporer la Ligue des Nations. Ce sont pas moins de 6 matches entre le 5 septembre et le 18 novembre qui ont été disputés par nos Diables Rouges. Avec, en outre, pour la Belgique, des amicaux contre la Côte d'Ivoire le 8 octobre et face à la Suisse le 11 novembre. C'est cette nouvelle compétition qui pèse le plus dans la balance.

C'est d'ailleurs après le match nul (1-1) contre le pays africain que De Bruyne s'était exprimé. Le milieu de Manchester City avait des arguments, lui qui n'avait pas soufflé depuis la reprise avec la Premier League, la Coupe de la Ligue anglaise et la Ligue des champions. La C1 qui a, justement, commencé un mois plus tard cette année. Les 6 matches de poules ont été regroupés du 20 octobre au 9 décembre. D'habitude, ils se déroulent de mi-septembre à mi-décembre, soit un mois de plus.

Salut pour les footballeurs: la Serie A (10 jours), la Ligue 1 (13) et la Bundesliga (12), observent une petite trêve en fin d'année. En Angleterre, vous le savez, c'est le "Boxing Day" durant les fêtes. S'il y a bien une semaine "d'arrêt" entre le 4 janvier et le 12, c'est pour caser des rencontres de Coupe de la Ligue (le 5/01) et de FA Cup (le 8). On ne peut pas vraiment parler de période sans football outre-Manche.

Depuis quelques années, l'Espagne a décidé d'imiter son homologue anglais. En Liga, on joue sans discontinuer jusqu'au 11 janvier avant un break de 9 jours. Le tout avec un tour de Coupe du Roi le 5. Chez nous, c'est un "Boxing Day" "à la belge" qui est instauré depuis quelques saisons, également. C'est ainsi que le ballon a roulé le week-end dernier et ce week-end pour le compte des 17e et 19e journée de Jupiler Pro League. Le cuir reprendra sa course dès le 6 janvier, soit une semaine "off" pour nos clubs de Division 1A. Le mois de janvier est d'ailleurs complètement fou en Belgique avec quasi un match de championnat par jour!

Retour à la "normale" dès février

Avant un mois de février plus calme? Pour les 5 grands championnats, on serait tenté de répondre par l'affirmative. On doit compter sur le retour des compétitions européennes qui vont fournir leurs matches de semaine. Malgré tout, ce rythme d'une rencontre ou deux par semaine est habituel pour un club européen qui possède un effectif assez fourni pour être compétitif sur plusieurs tableaux.

Si tout revient à la normale dès février, cette année 2021 n'est de toute façon pas comme les autres puisqu'au bout de la saison se profile l'Euro 2020, reporté en raison du coronavirus. Le championnat d'Europe est prévu du 11 juin au 11 juillet 2021. Les 5 grands championnats se terminent aux alentours du 23 mai. La JPL se finit le 30 et la finale de la Ligue des champions a lieu le samedi 29. Tous les joueurs auront donc au minimum 12 jours avant d'entrer dans la grande compétition européenne. Même si, pour préparer cet événement, un match amical international est programmé entre ces deux dates. La Belgique, par exemple, affrontera la Croatie le 6 juin, soit 6 jours avant son premier match de groupe contre la Russie. Un autre pourrait être organisé le mercredi 2.

Par rapport à la saison 2015/2016 et l'Euro 2016 (du 10 juin au 10 juillet), c'est assez similaire. Même s'il y a 2 à 3 journées de championnat à jouer en plus cette année, au niveau de la fin de saison, c'est pareil. Les championnats observés s'étaient terminés aux environs du 15 mai 2016. La JPL s'était finie le 29 et la finale de la C1 avait eu lieu le 28 mai. Tous les joueurs avaient donc eu au minimum 11 jours avant d'entrer dans la grande compétition européenne. Pour préparer cet événement, des matches amicaux internationaux avaient été programmé. La Belgique, par exemple, avait affronté la Finlande (1er juin) et la Norvège (le 5), soit 8 jours avant son premier match de groupe contre l'Italie.

L'impression d'un calendrier surchargé est donc dû à une fin de saison 2019/2020 et un début de saison 2020/2021 décalés en raison du Covid-19. Il ne faut pas oublier la Ligue des Nations qui est venue grossir le nombre de matches dans les jambes des joueurs. Une Ligue des Nations dont le "Final Four"se tiendra en Italie du 6 au 10 octobre 2021, soit trois mois après la fin de l'Euro.

Et après? Si la saison 2021/2022 devrait être normale, au bout de celle-ci (du 2 juin au 27 septembre 2022) se jouera la phase de groupes de la Ligue des Nations. Des matches avancés en raison de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu en hiver (du 21 novembre au 18 décembre 2022). Mais ça, c'est une autre histoire...