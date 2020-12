Globe Soccer Awards: Lewandowski élu Joueur de l'année, Cristiano Ronaldo Joueur du siècle 2001-2020

(Belga) Robert Lewandowski a été élu Joueur du l'année dimanche à Dubaï lors des Globe Soccer Awards, trophées décernés par l'Association européenne des agents de joueurs (EFAA) et l'Association européenne des clubs (ECA). Le buteur polonais, grand artisan du triplé Championnat-Coupe-Ligue des Champions du Bayern Munich, avait déjà, entre autres, été élu joueur de l'année lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards, le 17 décembre dernier.

Lewandowski succède à Cristiano Ronaldo au palmarès des Globe Soccer Awards. L'attaquant portugais de la Juventus a pour sa part reçu dimanche le prix du Joueur du siècle pour la période 2001-2020. Champion d'Allemagne et champion d'Europe, le Bayern Munich a été désigné Equipe de l'année, tandis que le coach bavarois Hans Dieter-Flick a été élu Entraîneur de l'année. Pour la période 2001-2020, c'est le Real Madrid qui a reçu le prix d'Equipe du siècle, Pep Guardiola étant désigné Coach du siècle 2001-2020. Les Espagnols Iker Casillas et Gerard Picqué ont reçu un prix pour l'ensemble de leur carrière. (Belga)