Jupiler Pro League: Anderlecht maîtrise le Beerschot (2-0)

Le Sporting d'Anderlecht a battu le Beerschot (2-0) dans le "duel des Mauves" de la 19e journée du championnat de Belgique de football dimanche au Lotto Park.

Alors que le Beerschot perdait son attaquant Tarik Tissoudali, blessé après 10 minutes, Anderlecht portait le danger dans le camp anversois via Nmecha (8e), Lawrence et Cullen (16e) ou encore Sambi Lokonga sur coup franc (29e).

Le but tombait peut après la demi-heure. Van den Buijs touchait le ballon du coude dans son rectangle. L'arbitre désignait le point de penalty et Nmecha ne se fit pas prier pour ouvrir le score, et inscrire au passage son 10e but de la saison (32e).

Dominateur, le Sporting eut plusieurs fois l'occasion de doubler la mise mais ni Maukairu, à deux reprises (36e, 39e), ni Tau (43e) ni Nmecha dans les arrêts de jeu ne parvinrent à mettre Anderlecht à l'abri.

Il fallut attendre la 71e minute pour voir l'équipe de Vincent Kompany faire le break. Servi par Tau, Mukairu effaçait deux défenseurs anversois avant de tromper Vanhammel de l'extérieur du pied.

Grâce à ce 8e succès de la saison, Anderlecht, qui renoue avec la victoire après sa défaite concédée de justesse à Charleroi la semaine dernière, se hisse à la 4e place du classement avec 32 points, à 1 unité de la 3e place des Zèbres, battus 2-1 par l'Antwerp, 4e avec 31 points, plus tôt dans la journée. Le Club Bruges est en tête avec 39 points, devant Genk (35 points), accroché par Waasland-Beveren (1-1) dimanche après-midi.

Le Beerschot pointe au 7e rang avec 28 points mais les Rats comptent deux matches de moins, qu'ils rattraperont mercredi à Saint-Trond et le 13 janvier face au Cercle.

Au programme encore dimanche, l'important duel de bas de classement entre le FC Malines (16e, 17 points) et l'Excel Mouscron (17e, 17 points) prévu à 20h45.

