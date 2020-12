150 invités malgré le covid: Neymar organise une fête polémique au Brésil

Neymar est encore une fois au centre des critiques. Le Brésilien préparerait une fête monstrueuse pour le nouvel an, avec 150 invités. Et ce en dépit du covid-19, qui sévit toujours dans le pays.

Neymar n'est peut-être pas encore sorti des scandales. Le Brésilien est au coeur d'une vive polémique au Brésil, où il compte passer le nouvel an. Le joueur du PSG serait en train de préparer une soirée gigantesque à l'occasion de l'an neuf, comprenant 150 invités, rien que ça. La presse brésilienne avançait le chiffre de 500, finalement infirmé par l'organisation, qui confirme la présence de 150 personnes.

Selon O Globo, le joueur a même prévu le coup bien à l'avance. "Pour éviter de perturber le voisinage, le joueur a fait construire dans une annexe une boîte de nuit, avec protection acoustique", écrit le journal. De quoi créer une énorme polémique, alors que le Brésil continue de subir de plein fouet la crise sanitaire. 7,5 millions de cas ont été recensés sur place, avec une moyenne de 500 décès par jour. "L'événement se déroule dans le respect de toutes les normes sanitaires déterminées par les organismes publics", affirme aussi l'agence organisatrice de la fête.

Notons que cela est théoriquement autorisé au Brésil, dont le président Bolsonaro semble peu enclin à s'engager dans une lutte contre la pandémie. "Au départ, cela devait être une fête un peu intime pour 50 personnes, là ça devient un peu abusé", a tout de même reconnu un invité, qui s'est confié à O Globo.

Le PSG a pris contact avec le joueur et confirmé qu'il prévoyait de fêter le nouvel an au Brésil, sans aborder le projet initial. "Au sein du club, on précise que le joueur va bien fêter le passage à 2021 avec sa famille et ses proches amis, mais que les chiffres évoqués par la presse brésilienne sont très exagérés", écrit Le Parisien aujourd'hui.

Neymar avait déjà créé la polémique en s'affichant, lors du premier confinement, avec de nombreuses personnes au Brésil. Pour éviter que cela ne se reproduise, le staff du Brésilien demande un test négatif aux participants et se chargera de récupérer les smartphones de chacun avant la soirée afin d'éviter une fuite d'images. Ni vu, ni connu ?