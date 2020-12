Roberto Martinez vante les mérites d'Hazard: "2021 sera l'année d'Eden"

Le sélectionneur belge Roberto Martinez semble croire en Eden Hazard. L'Espagnol n'a pas caché sa confiance au sujet de son capitaine, en proie aux doutes au Real Madrid.

Roberto Martinez était hier l'invité de VTM. Le sélectionneur des Diables Rouges en a profité pour aborder la situation d'Eden Hazard, à six mois de l'Euro 2020, reporté d'un an. Au Real Madrid, Hazard peine à convaincre, enchaînant les blessures et absences, sans avoir encore su prendre son envol.

Ce qui n'inquiète pas du tout Roberto Martinez. "Il a eu énormément de malchance cette année... Mais je serais inquiet s’il souffrait d’une blessure récurrente qui l’empêche de faire son job au quotidien. Là, il a tout en main pour se remettre complètement", a analysé l'Espagnol, avant de dissiper les doutes. "Eden sera-t-il à l’Euro en juin? Sans aucun doute. Je n’ai aucune inquiétude à son sujet. Il a faim de ballon et 2021 sera son année", a-t-il même affirmé.

Il s'est ensuite tourné vers Romelu Lukaku, qui vit une période beaucoup plus faste. Le Diable Rouge marque comme il respire à l'Inter Milan, où il est en train de prendre une autre dimension. "Romelu a été impressionnant cette année. Il montre une maturité qu’on ne voit pas souvent chez les attaquants. En général, un buteur est quelqu’un qui est surtout concentré sur le fait de mettre la balle au fond des filets. Mais pour Romelu Lukaku, ce qui est important, c’est la victoire, c’est être là pour aider l’équipe. Et c’est ce qu’il fait chaque semaine. Il est dans la forme de sa vie. Sans le moindre doute", analyse Martinez.

Reste à espérer que ces deux-là seront bien en forme à l'Euro pour tenter de ramener le premier trophée de notre histoire. Rendez-vous en juin !