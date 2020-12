Il prépare la relève: Cristiano Ronaldo dévoile les règles strictes imposées à son fils

Cristiano Ronaldo, qui fêtera ses 36 ans en février, impose une discipline de fer à ses enfants. Son fils de 10 ans, déjà engagé chez les jeunes à la Juventus, ne rigole pas avec les règles imposées par son paternel.

Cristiano Ronaldo a reçu hier la récompense de Joueur du Siècle lors des Globe Soccer Awards, organisés à Dubaï. Là-bas, le Portugais a profité de l'occasion pour s'exprimer sur son mode de vie et sur les règles à suivre à la maison, lui qui a déjà quatre enfants. L'aîné, Cristiano Junior, est déjà dans le football à l'âge de 10 ans, évoluant chez les jeunes de la Juventus, le club de son père.

Interrogé sur ce sujet, Cristiano Ronaldo a avoué avoir l'intention de lui inculquer les valeurs du travail et de l'effort. Pour cela, il impose déjà des règles strictes. "Je vois mon fils, il a dix ans et il veut être comme moi", a commencé le Portugais, avouant que son fils n'avait pas encore conscience de ce que cela pouvait représenter comme efforts. "Je suis parfois dur avec lui parce qu'il boit du Coca-Cola et du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n'aime pas ça. Même mes plus jeunes enfants, quand ils mangent du chocolat, me regardent d'un air craintif. Nous devons être forts. Pour être honnête, il a du potentiel, c’est un garçon fort, rapide, il dribble bien, mais il n’est toujours rien. Je lui répète à chaque fois: il faut beaucoup de dévouement, de travail", a détaillé le génie portugais.

Il ne cache d'ailleurs pas son espoir de le voir devenir footballeur pour lui succéder à l'avenir. Quitte à le challenger à domicile. "Parfois, quand il est à la maison, je lui conseille de faire du tapis roulant puis de prendre un bain d’eau froide pour récupérer, poursuit Ronaldo. Mais lui se plaint. Je le comprends il n’a que 10 ans. Je ne lui mettrai aucune pression, je ne ferai rien pour qu’il devienne footballeur. Bien sûr, j'aimerais qu’il devienne footballeur, mais c’est lui qui décidera de son propre avenir", a précisé Cristiano Ronaldo.

Avoir comme mentor l'un des plus grands joueurs de tous les temps, cela peut évidemment favoriser l'émergence d'un talent.