Ski alpin: le géant de Semmering finalement annulé à cause du vent

Le slalom géant de la Coupe du monde femmes de ski alpin de Semmering, dont la première manche a été disputée dans la matinée, a été annulé en raison du vent qui souffle sur la station autrichienne, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS) lundi.

Bien que la première manche ait été disputée dans sa totalité, et remportée par la Slovaque Petra Vlhova, la course a été complètement annulée et n'a pas été reprogrammée dans les jours qui viennent.

"Le géant sera reprogrammé dans la saison mais il est trop tôt pour dire où et quand", a indiqué aux médias le directeur de la Coupe du monde femmes de la FIS Peter Gerdol.

Après une première manche déjà marquée par des rafales, le 2e passage a d'abord été raccourci, puis repoussé de 30 minutes. Mais les fortes bourrasques, qui ont notamment arraché des barrières de l'aire d'arrivée, ont fini par avoir raison de la compétition.

La suite du programme ne change pas à Semmering avec un slalom prévu mardi, la dernière course de la Coupe du monde féminine en 2020.

Les deux courses de Coupe du monde de ski alpin prévues lundi n'ont donc pas pu avoir lieu, puisqu'un peu plus tôt dans la journée, le super-G hommes de Bormio (Italie) avait été repoussé à mardi en raison des mauvaises conditions météo.