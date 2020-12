Angleterre: Manchester City rattrapé par le Covid-19, son duel contre Everton reporté

Le choc de la 16e journée du Championnat d'Angleterre entre Everton, 2e, et Manchester City, 6e, prévu ce lundi, a été reporté à quelques heures du coup d'envoi: des joueurs et des membres de l'encadrement des Citizens ont été testés positif au nouveau coronavirus.

"Après la dernière volée de tests Covid-19, plusieurs cas positifs ont été décelés au sein du club, en plus des quatre déjà annoncés le jour de Noël", a expliqué le club mancunien sans préciser le nombre total de personnes concernées, ni leur identité.

"Comme l'efficacité de la bulle est compromise, il existait un risque que le virus puisse s'étendre à d'autres personnes au sein de l'effectif et du staff, voire au-delà. A la suite des fermes recommandations médicales de la Premier League, et en consultation avec les deux clubs, il a été décidé de reporter le match", poursuit le texte.

Le club mancunien, sacré champion d'Angleterre en 2018 et 2019, a précisé que conformément à la réglementation édictée par les autorités britanniques et par la Premier League, les joueurs et membres de l'encadrement concernés ont été placés à l'isolement et son centre d'entraînement a été fermé "pour une période encore indéterminée".

"Il faudra que l'ensemble de l'effectif soit à nouveau testé avant que la décision de reprendre l'entraînement puisse être prise", a ajouté le club entraîné par l'Espagnol Pep Guardiola.

Manchester City, qui compte six points de retard sur le leader et champion en titre Liverpool, doit affronter dimanche un autre candidat au titre, Chelsea, actuellement 8e. Aucune information n'a encore été donnée sur la tenue ou non de ce match.

Le duel entre Everton et Manchester City est seulement la deuxième rencontre du Championnat d'Angleterre à être ainsi reportée depuis la reprise du Championnat 2019-2020 en juin.

Début décembre, le match Newcastle-Aston Villa, comptant pour la 11e journée de Premier League, avait été reporté en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif des Magpies.

Confronté à une nouvelle vague de contaminations attribuée à un variant du coronavirus, le Royaume-Uni est partiellement reconfiné et a été isolé par la décision d'une cinquantaine de pays de couper leurs liaisons.

La propagation du virus avait entraîné une extension du reconfinement. Au total, 24 millions de personnes sont soumises au confinement.