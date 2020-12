Standard: Franky Vercauteren dit non, une nouvelle piste annoncée et plusieurs joueurs sur le départ

Si le mercato qui arrive à grands pas sera un sacré défi pour le Standard, la priorité du club liégeois sera avant tout de se trouver un nouvel entraîneur.

Le Standard n'a plus d'entraîneur. Philippe Montanier, licencié ce samedi soir, a payé son triste bilan à la tête du club liégeois. Mais la direction, elle, explore déjà plusieurs pistes.

Si les noms de Marc Wilmots et Mbaye Leye ont rapidement circulé, il y aurait eu des contacts entre Franky Vercauteren et les Rouches, rapporte l'ensemble de la presse belge mardi. Mais l'ancien coach d’Anderlecht et de Genk aurait refusé: il se dit ne pas être prêt à reprendre le collier.

Un autre nouveau nom est cité depuis ce mardi, celui de Luka Elsner. A 38 ans, l'ancien mentor de l'Union Saint-Gilloise et d'Amiens (Ligue 1) se cherche un nouveau défi.

Un mercato de départs

L'un des défis du nouveau T1 sera de bien négocier le mercato hivernal. Selon plusieurs médias du pays, le Standard a donné un bon de sortie à Moussa Sissako, John Nékadio, Aleksandar Boljevic, Eden Shamir et Felipe Avenatti. Il se murmure que Malines souhaiterait se faire prêter le buteur uruguayen. Dans la même veine, Obbi Oularé pourrait aussi être loué afin de retrouver la confiance.

En outre, Selim Amallah, Samuel Bastien, Duje Cop et Mehdi Carcela sont aussi concernés. Si une belle offre, qui satisfait toutes les parties, arrive sur la table pour l'un de ces joueurs, le club liégeois ne s'opposera pas à un départ.