Mercato - Manchester United: à peine arrivé, Cavani déjà prolongé?

Ole Gunnar Solskjaer estime qu'Edinson Cavani a encore de belles années devant lui et aimerait voir l'attaquant uruguayen prolonger avec Manchester United, a déclaré le coach des Red Devils lundi.

Interrogé sur la possibilité de voir Cavani rester une saison supplémentaire, Solskjaer a répondu: "Actuellement, il montre qu'il lui reste encore de belles années, donc je ne dirais pas le contraire".

"Il a eu une grande influence et a fait la différence depuis son arrivée", a-t-il ajouté.

Cavani, qui aura 34 ans au mois de février, a signé en septembre un contrat d'une saison avec année supplémentaire en option avec Manchester United, en provenance du PSG.

L'Uruguayen a inscrit quatre buts en 13 matches pour United et a offert samedi une passe décisive à Bruno Fernandes en sortant du banc contre Leicester (2-2).

Solskjaer a toutefois précisé que le rôle de Cavani ne se résumerait pas à un remplaçant de luxe.

"Il est clairement un joueur titulaire. On ne peut pas mettre un joueur de cette qualité dans une autre catégorie", a affirmé l'entraîneur norvégien.

"Il est tellement rigoureux et professionnel, on comprend pourquoi il a eu une telle carrière et à son âge, il est encore l'un des joueurs les plus en forme de l'équipe", a-t-il ajouté.