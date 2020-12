France-Belgique: Deschamps "comprend la déception" des Belges à la Coupe du monde 2018

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a tiré le bilan de l'année 2020 mardi sur le site internet de la Fédération Française de Football (FFF). Avec un petit mot pour la Belgique et la demi-finale du Mondial 2018.

Le bilan de l'Equipe de France cette année est bon: 6 victoires, un match nul et une défaite. Des résultats qui ont permis aux champions du monde en titre de se qualifier pour le "Final Four" de la Ligue des Nations dont la phase finale aura lieu du 6 au 10 octobre en Italie. Le tirage au sort a désigné la Belgique comme adversaire des Bleus en demi-finale.

"Ce sont de belles retrouvailles en perspective", a-t-il confié mardi sur le site internet de la Fédération Française de Football (FFF). "Ce sera à Turin (le 7 octobre 2021, ndlr) où ça me fait plaisir de retourner. On avait eu un match très compliqué contre eux en demi-finale de la Coupe du monde en Russie. Notre victoire (1-0) avait provoqué beaucoup de commentaires, notamment des joueurs belges. Encore aujourd'hui, je peux comprendre leur déception...".

Deschamps fait référence aux déclarations des Diables Rouges à l'issue de la rencontre. "On perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, et qui ne joue pas", avait lâché Thibaut Courtois. "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", avait ajouté Eden Hazard. Des propos qui ont fait naître le désormais célèbre "seum" belge. Pour rappel, cela signifie que les Belges sont déçus, amers, dégoûtés.

"On va se retrouver, ce sera une demi-finale aussi même si évidemment elle n'aura pas la même importance", a encore souligné le sélectionneur français. "On a d'autres rendez-vous très importants avant mais avoir dans notre agenda ce 'Final 4' au mois d’octobre, quand on est compétiteur, c'est plutôt agréable".

Le rendez-vous très important avant ce mini-tournoi d'octobre est bien entendu l'Euro, organisé du 11 juin au 11 juillet 2021. La Belgique y affrontera la Finlande, la Russie et le Danemark dans la phase de groupes tandis que les Bleus seront opposés à la Hongrie, au Portugal et à l'Allemagne. Avant des retrouvailles en demi-finale?