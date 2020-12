La Premier League pourrait être suspendu à cause du covid-19

La Premier League pourrait opter pour une suspension provisoire de la compétition. La raison est simple: de plus en plus de cas de coronavirus sont confirmés dans les clubs. Ce qui menace le bon déroulement des rencontres.

La Premier League pourrait être contrainte de se mettre à l'arrêt. C'est ce qu'explique le Telegraph, qui annonce que les dirigeants des clubs se réuniront par vidéoconférence aujourd'hui pour discuter d'une suspension de deux semaines de la compétition. La raison est évidemment le retour en force du covid-19 dans les vestiaires.

En effet, 18 joueurs et membres de staff ont été testés positifs lors de la dernière phase de tests, ce qui n'avait jamais été constaté jusqu'ici. Un manager a d'ailleurs déjà affirmé qu'il était temps de suspendre provisoirement le championnat. "Quand j'entends les infos et que la nouvelle variante du virus se transmet plus rapidement, nous devons prendre la seule bonne décision, qui est d'interrompre la compétition. J'ai 66 ans et la dernière chose dont j'ai envie est d'attraper le virus. Garantir la santé de tout le monde est la chose la plus importante à faire", a ainsi déclaré Sam Allardyce, le coach de West Bromwich.

La décision pourrait donc être prise dans les prochaines heures. Ce serait synonyme de trêve hivernale pour les joueurs, qui sont confrontés à un programme très chargé au mois de janvier.