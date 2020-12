Thibaut Courtois se confie sur sa relation avec Zinedine Zidane

Thibaut Courtois est un gardien comblé. Le Diable Rouge est le titulaire indiscutable du Real Madrid et semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Le tout, en partie, grâce à Zinedine Zidane.

Lorsque Zinedine Zidane a découvert Thibaut Courtois au Real Madrid, tout ne s'est pas parfaitement déroulé. D'abord parce que, dans un premier temps, le Français lui préférait Keylor Navas. Mais pas seulement.

De l'aveu même de Courtois, la relation entre les deux hommes n'était pas optimale à cette époque. "Notre relation était peut-être un peu distante, au début. Sans doute aussi parce que je n'avais pas de lien particulier avec lui, contrairement à d'autres joueurs", a-t-il expliqué dans une interview accordée à Sporza.

Mais il n'oubliera pas ce qu'a fait le Français, à l'été 2019, pour que tout aille mieux. "Il s'en est rendu compte par lui-même et nous avons eu une bonne conversation", raconte le Diable Rouges. "Depuis lors, notre relation a évolué et elle est très bonne maintenant. C'est une personne très calme, très motivante, mais aussi très directe. Il dit les choses et aime être au plus près des gens. Parfois, il vous prend à part après l'entraînement pour vous demander comment vous allez. Je n'ai vu ça avec aucun autre entraîneur", confie le portier.

Thibaut Courtois lui offre depuis lors des performances dignes de son statut et permet au Real Madrid de continuer à se battre pour le titre en Liga.