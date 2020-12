Les supporters du Standard convaincus par l'arrivée de Mbaye Leye (vidéo)

C'est donc Mbaye Leye qui sera l'entraîneur du Standard. Le Sénégalais succède à Philippe Montanier, licencié le weekend dernier. Ancien adjoint de Michel Preud'Homme, il jouit d'une certaine cote de popularité à Liège.

Les supporters interrogés par Mathieu Langer semblent en convaincus par son profil et se félicitent de son arrivée. "Par rapport au Standard, il connaît la maison, il connaît le groupe. Les résultats doivent être là directement, donc si on commence à prendre un entraîneur comme Wilmots, Vercauteren ou un étranger, je pense qu'ils ne connaissent pas encore la maison... or il faut des résultats tout de suite", nous confie un fan liégeois.

"Le Standard n'a pas l'argent pour payer un entraîneur qui demanderait des fortunes. Je pense que c'est un choix évident aussi par rapport à la connaissance du groupe. Il ne saurait pas lui arriver grand chose de pire que ce qui est arrivé à Montanier. Je pense que c'est un bon choix pour terminer la saison et pour trouver une solution au marasme actuel", embraye un autre supporter.

Leye a signé un contrat jusqu'en fin de saison. Il a donc encore six mois pour faire ses preuves et démontrer qu'il est la personne idéale pour mener le Standard vers les sommets. Il sera présenté lundi.