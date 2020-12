Ce joueur du Bayern Münich s'apprête à vendre... le sperme de ses chevaux (vidéo)

Ce n'est pas une blague: Thomas Müller, la star allemande du Bayern Münich, va faire de son haras un centre d'insémination reconnu par l'Union européenne. Trois étalons vont donc voir leur semence être commercialisée.

Thomas Müller et sa femme, Lisa, vont encore développer davantage leur haras. Lisa, cavalière chevronnée et passionnée d'équitation, gère avec son mari le haras Gut Wettlkam, situé à Munich. Ensemble, ils vont en faire un centre d'insémination pour chevaux de compétition.

"Lisa et moi avons franchi une nouvelle étape dans notre 'vie de cheval'. Gut Wettlkam attend avec impatience la saison de reproduction 2021 avec nos étalons", a écrit Thomas Müller sur Instagram. Concrètement, le haras proposera de profiter des semences de ses trois plus beaux étalons, D'Avie, Four Roses et Bow More. Le lieu sera d'ailleurs reconnu comme tel par l'Union européenne.

Et cela pourrait rapporter gros. En effet, selon Sport Bild, rien que le sperme de D'Avie coûtera 1.600 euros à l'insémination, hors TVA et frais complémentaires. Il pourrait avoir jusqu'à plusieurs centaines de descendants, ce qui représente déjà une somme d'argent colossale. Et on parle de trois étalons du genre.

Un véritable centre d'insémination pour chevaux de dressage va donc se mettre en place sous la houlette des Müller. Voilà une fameuse surprise.