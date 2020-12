Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid trébuche à Elche pour la 100e de Courtois et le retour d'Eden Hazard

(Belga) Le Real Madrid, pourtant bien parti et qui restait sur cinq victoires en championnat, n'a pas pu faire mieux qu'un partage (1-1) sur le terrain du promu Elche mercredi soir lors de la 16e journée de Liga. Thibaut Courtois a fêté sa 100e apparition pour les Merengue alors qu'Eden Hazard, monté à la 78e, a lui fait son retour après un mois d'absence.

Le Real avait pris les commandes du match grâce à un but de Luka Modric dès la 20e minute. Le Croate a repris de la tête une frappe puissante d'Asensio repoussée par la transversale d'Elche. Quelques minutes auparavant, Marcelo avait déjà trouvé la transversale sur une reprise de volée (13e). Dominateur dans le premier acte, le Real Madrid a vu Elche revenir dans la partie sur un penalty concédé par Dani Carvajal. Parti du bon côté, Courtois n'a pas pu repousser le tir de Fidel Chaves (1-1, 52e), devant faire une croix sur sa 'clean sheet' pour sa centième sous le maillot du Real. Elche a encore trouvé le poteau via Lucas Boye (63e) et aurait pu enlever la victoire dans les dernières secondes mais le coup franc de Fidel a été repoussé par le gardien des Diables Rouges. Eden Hazard est monté au jeu à la 78e minute, signant son retour après un mois d'absence en raison d'une blessure à la jambe droite. L'équipe de Zinédine Zidane loupe l'occasion de revenir sur l'Atlético Madrid, vainqueur en début de soirée de Getafe grâce à un but de Luis Suarez. Malgré deux matches de moins, les Colchoneros comptent 35 points, soit deux de plus que le Real. (Belga)