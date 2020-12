Coronavirus - Enquête ouverte au Brésil sur le réveillon géant de Neymar

(Belga) La justice brésilienne a ouvert une enquête sur la supposée fête géante du réveillon organisée par Neymar dans sa villa de la côte de Rio de Janeiro en pleine pandémie, a indiqué mercredi le bureau du procureur.

L'entourage de l'attaquant brésilien du PSG nie, tandis que pour épaissir le mystère, le joueur, qui est resté silencieux, a publié une photo de lui avec un ami sur un yacht sur la plage de Santa Catarina, dans le sud du pays. Le procureur de Rio a précisé dans un communiqué qu'il avait ouvert une enquête après avoir reçu "plusieurs plaintes, fondées sur des informations divulguées par la presse, concernant les événements organisées par le joueur Neymar". Elle a demandé à la star de la Seleção, ainsi qu'à la copropriété où se trouve la villa et à un autre complexe résidentiel voisin, de fournir "d'urgence" des précisions sur "le nombre d'invités, l'organisation des fêtes et les éventuelles mesures sanitaires prises". Un conseiller du joueur a déclaré qu'il ne savait pas si Neymar fêterait le Nouvel An 2021 dans sa luxueuse demeure de Mangaratiba, cité balnéaire à 130 km de la ville de Rio, ou s'il resterait à Santa Catarina. L'événement, avec ses 150 à 500 invités, a déclenché une vague de critiques, au moment où les scientifiques recommandent de limiter les contacts pour éviter que la pandémie, qui a déjà fait près de 194.000 morts au Brésil, ne s'aggrave. Mais légalement, l'Etat de Rio de Janeiro n'interdit pas les soirées dans des résidences privées et la mairie de Mangaratiba a admis dans un communiqué "ne pas avoir le pouvoir" d'intervenir.