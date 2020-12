NBA: LeBron James fête ses 36 ans avec une victoire et un record, Becky Hammon dans l'histoire

La superstar des Los Angeles Lakers LeBron James a célébré plus que dignement son 36e anniversaire mercredi en surclassant San Antonio (121-107) et en s'offrant un énième record, durant un match qui a permis à Becky Hammon de devenir la première femme à diriger une équipe NBA.

LeBron James a terminé la rencontre avec 26 points au compteur, lors de ce qui était son 1000e match d'affilée avec 10 points au moins de marqués, un record, faisant mieux que Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar.

"J'essaie juste de vivre le moment présent et de continuer à faire de mon mieux afin d'améliorer mon jeu, aider du mieux que je peux mes coéquipiers et rentabiliser au maximum ma présence sur le parquet", a expliqué après la rencontre "King James" qui dispute sa 18e saison en NBA et qui a mené la saison dernière les Lakers au titre suprême.

Ce chiffre de 1000 matches consécutifs avec au moins dix points a de quoi donner le tournis, surtout quand on sait que James a commencé sa série le 6 janvier 2007, lorsqu'il jouait pour les Cleveland Cavaliers.

Pour l'entraîneur des Spurs Gregg Popovich, la longévité au plus haut niveau de LeBron James est "un hommage à sa ténacité et à son engagement envers toujours plus d'excellence".

Cette rencontre a également été l'occasion de voir pour la première fois une femme, Becky Hammon, diriger une équipe de NBA depuis le banc, l'assistante de "Pop" ayant dû prendre sa place après l'exclusion de l'entraîneur emblématique des Spurs pour des propos contestant le corps arbitral.

"C'est bien sûr un grand événement, mais j'ai essayé de ne pas y penser, pour ne pas être submergée par ce que je vivais", a avoué Hammon, ancienne joueuse du Championnat WNBA et en poste à San Antonio depuis 2014.

- Miami rebondit -

L'événement a été salué par LeBron James: "C'était vraiment sympa de l'entendre crier ses instructions et donner à ses joueurs les systèmes de jeu, félicitations à elle et à notre Ligue".

Miami, de son côté, a pris sa revanche sur Milwaukee qui l'avait humilié 114 à 97 la veille, en s'imposant cette fois 119 à 108, grâce notamment à Goran Dragic, auteur de 26 points, Bam Adebayo (22 pts, 8 rebonds et 10 passes décisives) et Tyler Herro (21 pts, 15 rbds).

Les Bucks, emmenés par leur star Giannis Antetokounmpo (26 pts, 13 rbds et 10 passes décisives), semblaient pourtant bien partis pour remporter leur deuxième victoire d'affilée de la saison, avec 14 points d'avance au 3e quart-temps, d'autant plus que Donte DiVincenzo et Jrue Holiday ajoutaient respectivement 15 et 13 pour les Bucks, mais le Heat réussissait à remonter et ce malgré l'absence, pour le second match consécutif, de son maître à jouer Jimmy Butler.

Les Brooklyn Nets ont quant eu bénéficié de la grande forme de Kevin Durant (33 pts, 11 rbds et 8 passes décisives) pour l’emporter sur le fil et infliger à Atlanta sa première défaite de la saison (145-141).

Enfin, les Clippers, dopés par le retour de leur star Kawhi Leonard, absent lors des deux derniers matches en raison d'une blessure à la bouche, et qui s'est présenté mercredi soir avec un masque de protection pour jouer et marquer 28 points, ont remporté leur match 128 à 105 face à Portland.