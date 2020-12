Mario Balotelli marque son premier but après à peine 4 minutes à Monza (vidéo)

Mario Balotelli a fêté ses débuts avec Monza par un but et une victoire 3-0 contre Salernitana, leader avant ce match de la 16e journée de D2 italienne.

Sans club depuis l'été dernier et son aventure avortée à Brescia, Balotelli a marqué le premier but du match dès la 4e minute. "Super Mario", 30 ans et 36 sélections (14 buts) avec l'équipe d'Italie, a signé jusqu'au terme de la saison avec le club de la banlieue de Milan, détenu par Silvio Berlusconi depuis septembre 2018.

L'ancien attaquant de l'Inter Milan, l'AC Milan, Manchester City Liverpool, Nice et Marseille doit aider son équipe à accéder à l'élite du football transalpin. Monza est actuellement 3e de Serie B avec 29 points, deux longueurs derrière Salernitana. Il y aura trois accessions en Serie A en fin de saison, deux directes pour les deux premiers et une troisième au terme de barrages.