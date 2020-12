Trois transferts de classe mondiale: la plan audacieux de ce candidat à la présidence du Barça

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone connaîtra l'identité de son nouveau président. Un des candidats, Emili Rousaud, a donné le ton mercredi soir en présentant son programme sportif avec, en guise de promesse, deux transferts très attendus pas les fans.

En effet, il a assuré que le club ferait signer Kylian Mbappé et Erling Haaland, deux des jeunes talents les plus convoités d'Europe. Un peu plus tôt, il avait aussi promis le retour de Neymar. Des promesses électorales qui sont déjà mises en doute par les fans, qui savent que Mbappé est plus proche du Real Madrid et que la situation financière du Barça rendrait l'opération extrêmement compliquée.

Concernant Lionel Messi, Emili Rousaud a assuré qu'il le conserverait la saison prochaine en lui promettant un staff capable d'aller glaner des trophées. Rendez-vous le 24 janvier pour savoir si cela a convaincu les fans.