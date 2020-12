Andy Murray ne lancera finalement pas sa saison à Delray Beach

(Belga) Andy Murray ne débutera pas sa saison 2021 à Delray Beach. L'ancien numéro 1 mondial avait prévu de reprendre en Floride, où il avait reçu une wildcard, mais il a changé d'avis à quelques jours du début du tournoi sur surface dure doté de 418.195 dollars, prévu du 7 au 14 janvier cette année, rapporte le Times jeudi.

Andy Murray a indiqué au Times qu'il avait renoncé à traverser l'Atlantique car le protocole sanitaire en vigueur en Floride risquait de compromettre sa participation à l'Open d'Australie, pour lequel il a également reçu une wildcard. Le joueur britannique de 33 ans va poursuivre sa préparation en Angleterre avant de s'envoler pour l'Australie le 16 janvier via Dubaï, où il prendra un vol avec d'autres joueurs en direction de Melbourne. Les joueurs devront observer 14 jours de quarantaine avant le début de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem, le 8 février. Habituellement prévu en février, le tournoi de Delray Beach se déroulera en 2021 du 7 au 13 janvier et servira de première préparation à l'Open d'Australie qui a été déplacé de trois semaines pour débuter le 8 février à Melbourne en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Andy Murray, 33 ans, n'a plus joué à Melbourne depuis sa défaite au 1er tour de l'Open d'Australie 2019. Miné par une blessure à la hanche, l'Écossais pensait alors avoir disputé son dernier match en Grand Chelem. Opéré en janvier 2019, Murray, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem dans sa carrière, avait finalement poursuivi sa carrière. L'ancien numéro 1 mondial avait décroché fin octobre, à l'European Open d'Anvers, son premier titre depuis deux ans. Andy Murray, vainqueur de trois titres du Grand Chelem, s'est incliné à cinq reprises en finale de l'Open d'Australie (2010, 2011, 2013, 2015, 2016).