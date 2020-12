Jupiler Pro League - Les propriétaire du KV Ostende rachètent l'AS Nancy, club de L2 française

(Belga) Pacific Media Group, Chien Lee, Partners Path Capital et Krishen Sud, actionnaires majoritaires du KV Ostende, ont racheté l'AS Nancy-Lorraine. Le Français Gauthier Ganaye, président du KVO, occupera aussi le même poste à l'ASNL. Le club lorrain l'a annoncé jeudi.

Nancy est le 4e club détenu majoritairement par le consortium après le club anglais du FC Barnsley et le suisse du FC Thoune. "Les discussions avec l'AS Nancy sont en cours depuis plusieurs mois et elles aboutissent le dernier jour de l'année", a déclaré Ganaye, cité sur le site du KVO. "Cela ne signifie pas que je vais quitter ou réduire mes tâches à Ostende. Le fait qu'un nouveau club soit ajouté au consortium signifie aussi davantage de possibilités sportives et économiques pour le KVO." Nancy a quitté la Ligue 1 en 2017 et pointe actuellement à la 17e place de Ligue 2, à une longueur de la zone rouge. Ganaye a été nommé, avec effet immédiat, président de l'ASNL. "Je suis ravi de travailler à nouveau en France au sein d'un club historique qui a une place toute particulière au sein du football français. C'est avec beaucoup d'humilité que je succède à Jacques Rousselot, véritable figure du football français depuis des décennies et animé de valeurs humaines dans lesquelles je me retrouve." (Belga)